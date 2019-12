A Locorotondo la 15^ Marcia della Solidarietà della Pace

Il consolidato rapporto tra Istituzioni e Associazioni si rinnova in occasione della Marcia della Pace 2020. Durante il Mese della Pace grandi e piccoli si uniscono collaborando alla realizzazione di elaborati materiali, intrecciando un percorso introspettivo che mira alla scoperta della bellezza della pace stessa. Sono momenti pregni di significato che fanno riflettere sulla parola “pace”, parola che si fonda su reciproche responsabilità.

La pace non si fonda su regole, non nasce dalle strutture sociali, nasce dal cuore e dall'intelletto delle persone che costituiscono una società. La pace non è altro che il frutto della saggezza e delle innumerevoli esperienze date dai gesti che portano a sperare senza cedere. La pace è il frutto della vita di persone che coltivano progetti per e con la collettività.

È il Venerabile Padre Convertini che muove gli animi di due Comuni, Locorotondo e Cisternino, legati dallo stesso “cuore” per la promozione della pace: il nostro esempio più vicino è dato dalla testimonianza del Venerabile Padre don Francesco Convertini, servo di Dio per gli uomini.

Il tema del Mese della Pace per il 2020 è “La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione ecologica”. Perchè da ogni guerra non vi è conquista ma una perdita. Perchè i segni delle guerre ledono la dignità degli uomini oppressi. Dobbiamo per questo adoperarci per la pace quale bene prezioso. Anche quest’anno l'Amministrazione ha deciso di dedicare i mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo al tema della pace con un’attenzione particolare al Messaggio che il Santo Padre ha rivolto per la celebrazione della Giornata Mondiale della Pace. Un impegno non da poco, per il quale le diverse Associazioni metteranno in campo tutte le forze con una serie di appuntamenti. L’invito a partecipare è rivolto a tutti perché possa essere l’occasione per riscoprire la capacità di ciascuno di essere vero costruttore di pace. Ancora una volta si porterà avanti questa iniziativa con l'aiuto delle associazioni, guidate dal messaggio del Papa e dalla figura del venerabile padre Francesco Convertini.

Il mese della pace 2020 su concluderà con la condivisione di un evento insieme a tutte le associazioni operanti, con lo spirito di una grande famiglia unita.

Ecco gli eventi in programma:

30 Novembre 2019 Colletta alimentare - Caritas

6 Dicembre 2019 Sport e Benficenza

15 Dicembre 2019 Pranzo Solidale “Uniti per il Congo”

21 Dicembre 2019 Luce della pace - gruppo scout

27 Dicembre 2019 LocOratorio “Rocco il Pellegrino di Dio”

28 Dicembre 2019 Musical del LocOratorio e Chiusura Porta Santa

30 dicembre 2019 Muschiamo Winter Edition

9 Febbraio 2020 Marcia della Pace Padre Francesco Convertini

22 Marzo 2020 Intercultura

28 Marzo 2020 Convegno Tre Ruote Ebbro

29 Marzo 2020 Festa delle Associazioni

Le Associazioni convolte sono l'Azione Cattolica Locorotondo, l'Anteas, Onlus Giovanni Paolo II, Associazione dott.ssa Comasia Iacovazzo, Unitalsi, Gruppo Scout Locorotondo, AmoPuglia, Intercultura, Associazione Il Tre Ruote Ebbro e Progetto Agata Smeralda.