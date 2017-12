19^ edizione della Marcialonga Nicolaiana, l' appuntamento tradizionale e beneaugurante per la città di Bari

Organizzata dalla UISP in collaborazione con Csi, Liberty Bari, Big eye, Cavalieri del mare e Associazione nazionale Bersaglieri, con il patrocinio dell’Assessorato comunale allo Sport, è stata presentata questa mattina a Palazzo di Città la Marcialonga Nicolaiana, giunta quest’anno alla 19^ edizione. L’evento, che si pone come appuntamento tradizionale e beneaugurante per la città di Bari.

Anche quest’anno l’appuntamento per i partecipanti alla Marcialonga Nicolaiana è fissato lunedì 1° gennaio 2018, alle ore 10.30, nella Basilica di San Nicola per la santa messa; a seguire, alle ore 11.30, la partenza per la spiaggia di Pane e Pomodoro dove i più temerari si tufferrano nelle acque della spiaggia cittadina per il rituale bagno a mare.