A Bari la 20° edizione della Marcialonga Nicolaiana per inaugurare il nuovo anno

Dopo cenoni e botti, quale migliore occasione per dimostrare che Bari è una città dinamica ed evoluta con una sana corsetta non competitiva e conseguente bagno a mare? E, così, per la 20^ volta andrà in scena la Marcialonga Nicolaiana organizzata dalla UISP, in collaborazione con CSI Bari, FIDAL Puglia, Coni Puglia, Scuola Cani Salvataggio Nautico, Associazione Bersaglieri, Road Runners, Cavalieri del Mare, ASD Liberty e Big Eye. con il patrocinio dell’assessorato comunale allo Sport.

Quest’anno la Marcialonga, che tradizionalmente inaugura il nuovo anno, fa rima anche con solidarietà: infatti la Uisp Bari promuoverà una campagna di sensibilizzazione per raccogliere i fondi necessari al completamento del Villaggio dell’Accoglienza, destinato ad accogliere le famiglie dei bambini ricoverati al reparto di Oncologia pediatrica del Policlinico di Bari.

La struttura sorgerà su un suolo confiscato alla criminalità e assegnato dal Comune di Bari all’associazione Genitori Bambini emato-oncologici “Agebeo e amici di Vincenzo”.

L’edizione 2019 della Marcialonga è legata anche alla petizione, promossa dalla UISP Bari, di intitolazione di una strada o di uno spazio pubblico in ricordo della giornalista Fortunata Dell’Orzo e del presidente della asd Bari In Corsa, personalità che hanno contribuito nei diversi ambiti professionali alla crescita socio- culturale della città di Bari.

L’appuntamento per i partecipanti alla Marcialonga Nicolaiana è fissato martedì 1° gennaio 2019, alle ore 10.30, nella Basilica di San Nicola per la santa messa; a seguire la partenza per la spiaggia di Pane e Pomodoro dove i più temerari si tufferanno nelle acque della spiaggia cittadina per il rituale bagno a mare.

Per ulteriori informazioni 333 7110832.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione sono state disposte le seguenti limitazioni al traffico:

Il giorno 1 gennaio 2019, dalle ore 11.30, relativamente al passaggio dei partecipanti, è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE” sul seguente percorso:

piazza San Nicola, largo Urbano II, corte del Catapano, strada Palazzo di Città, strada Fragigena, piazza Mercantile, piazza del Ferrarese, piazzale IV Novembre, lungomare A. di Crollalanza, piazza A. Diaz, lungomare N. Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, corso Trieste, spiaggia Pane e Pomodoro.