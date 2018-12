Il trio Marcin Wasilevski in concerto al Teatro Forma di Bari

Ultimo appuntamento per quest’anno della rassegna 2018/2019 dell’Associazione musicale ‘Nel Gioco del Jazz’. Venerdì 14 dicembre alle 21,00 sul palco del Teatro Forma a Bari, salirà il trio Marcin Wasilevski nel nuovo progetto “Live”.

La band è composta dallo stesso Wasilewski, al piano, Sławomir Kurkiewicz, al contrabbasso e Michał Miśkiewicz alla batteria. Tra le più brillanti della scena jazz polacca, riconosciuta per il suo talento unico nel combinare la tradizione con il suono contemporaneo, è una delle formazioni jazz più acclamate e uniche della sua generazione e ha ottenuto riconoscimenti nella nativa Polonia e all'estero.

La loro musica ha suscitato presto la curiosità di Tomasz Stańko, il leggendario trombettista polacco. Alla fine degli anni '90 Stańko stava cercando una nuova squadra per il suo quartetto, che gli avrebbe permesso di perseguire il tipo di lavoro che aveva fatto con Bobo Stenson, Anders Jormin e Tony Oxley. L'incontro con Tomasz Stańko si è rivelato un punto di svolta nella carriera del trio. Stańko ha affermato che nell'intera storia del jazz polacco non esisteva un gruppo come questo. Questa cooperazione presto porterà alla registrazione con una delle etichette leader a livello mondiale, la ECM di Monaco. Insieme a Stańko hanno registrato tre album con ECM: Soul of Things (2002), Suspended Night (2004) e Lontano (2006). Hanno anche fatto tre tour negli Stati Uniti, esibendosi in alcuni dei migliori palcoscenici d'America: Blues Alley a Washington, Merkin Hall e Birdland a New York. Stańko e il trio hanno anche suonato al San Francisco Jazz Festival e all'Earshot Jazz Festival di Seattle.

I musicisti sarebbero tornati sul palco come trio indipendente nel 2005. L'album Trio è stato ancora una volta registrato da ECM e dopo la sua uscita nello stesso anno, sono seguiti altri due album: January (2008) e Faithfull (2011), entrambi pubblicati anche da ECM. Faithfull ha ottenuto lo status di doppio disco di platino ed è stato un enorme successo artistico.

Nel corso dei quasi 25 anni di attività sulla scena musicale, Marcin Wasilewski Trio ha collaborato con numerosi musicisti di fama internazionale, sia individualmente che come band, e si sono esibiti insieme ai protagonisti della scena jazz internazionale, come Dino Saluzzi, Palle Danielson, Jon Christensen, Arild Andersen, Bernt Rosengren, John Surman, Bobo Stenson, Manu Katche, Gianluigi Trovesi, Jan Garbarek, Arthur Blythe e Joe Lovano.

Costo biglietto: 30,00 euro settore “A” – 25,00 euro settore “B”

Il prossimo appuntamento con l’Associazione musicale ‘Nel Gioco del Jazz’ è giovedì 17 gennaio 2019, alle 21,00 sempre al Teatro Forma a Bari con il trio Reanud Garcia-Fons.

Per aggiornarsi su tutti gli eventi dell’Associazione è possibile scaricare l’APP dal sito ufficiale, www.nelgiocodeljazz.it, Google Store, Facebook e da tutti i dispositivi tablet, smartphone e iphone.

Biglietti in vendita presso CENTRO MUSICA – C.so Vitt. Emanuele 165 – Bari - tel. 0805211777, oppure chiamando l’Associazione “Nel Gioco del Jazz” al 3389031130 o scrivendo ad info@nelgiocodeljazz.it.