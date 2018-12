Al Demodè notte latina con Marco Ferrigno e i ballerini della sua Ansima Production

Venerdì 7 dicembre al Demodè Club di Modugno (Ba) si terrà uno speciale appuntamento dedicato alla musica latina, durante il quale si esibirà Marco Ferrigno, ballerino e coreografo tra i più apprezzati a livello internazionale, che proporrà una coreografia di salsa New York Style e danza latina contemporanea dal titolo “Tu amor me hace bien”.

Nato a Salerno il 7 settembre 1986 ha iniziato la sua carriera all'età di 12 anni formandosi come ballerino a livello internazionale delle danze standard. Nel 2000 si è avvicinato alla salsa e si è perfezionato in vari stili di danza come il flamenco, modern jazz, salsa new york style, afro y rumba. Nel 2008 ha fondato la sua compagnia Ansima Production Ballet con la quale ha realizzato due progetti coreografici “Poesia" e “The pure” che mette insieme salsa e vari mix dei ritmi latini.

Durante l’esibizione, che sarà anticipata da uno stage salsa in coppia, Ferrigno sarà affiancato dai ballerini dell’Ansima Production, compagnia di ballo che sin dalla sua fondazione raggruppa danzatori di altissimo profilo e background internazionale.

Al termine dello show si continuerà a ballare nelle tre sale del Demodè. Nella Sala Live, dopo lo show di Ferrigno, saranno proposte le selezioni musicali di Pino Valerio e dj Gabriel. Nella Sensual Room ci sarà musica Bachata e kizomba selezionata da Nico Coletta. Nella reggaeton zone si terrà il party Smash Hits Night, che vedrà alternarsi i dj del party “Hasta El Amanacer” e quelli del format International Love party.

Demodè Club– Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 23:00