''Mare nostrum. nel dipinto il film'' a Palazzo Pesce

Da sabato 16 a domenica 24 maggio 2020 Palazzo Pesce, con il patrocinio del Comune di Mola di Bari, diventa cornice alla sesta edizione di “Nel dipinto il film”, la mostra-concorso d’arte contemporanea ideata e organizzata dall’Associazione L’Atelier delle Arti di Mola di Bari.



Più di 30 artisti da tutta Italia, più di 40 opere esposte, una varietà di tecniche esecutive dalla pittura all’intarsio, dalla tessitura alla fotografia, un pubblico numeroso attento e appassionato: questi gli ingredienti del successo ottenuto nelle scorse edizioni, definite dai media tra gli eventi “migliori in programma”. E che hanno portato a scegliere per l’edizione 2020 un tema ancora più ambizioso, intenso e profondo: “Mare Nostrum”. Coniata dagli antichi romani dapprima per il solo Mar Tirreno e successivamente per accogliere tutto il bacino del Mediterraneo, la definizione Mare Nostrum è, nella nostra epoca sporcata ancora da visioni miopi e grette, usata per indicare la varietà delle culture, la possibilità e necessità di convivenza e collaborazione che vanno oltre lo Stretto di Gibilterra e si irradiano in tutto il globo. Un tema carico di sfumature e declinazioni – dalla letteratura dannunziana alla politica più scottante e attuale, dalla pittura classica ma pure moderna alle opere di ingegneria – sul cui sfondo si staglia sempre il cinema, arte sorella colma di stimoli e suggestioni, in quel ponte virtuale fra le due forme espressive che partono e approdano all’immagine e che costituisce la cifra propria della mostra-concorso. “Mare Nostrum. Nel dipinto il film” è aperta a tutti/e gli/le artisti/e contemporanei/e senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra qualificazione.



Coloro che fossero interessati dovranno iscriversi entro il 30 aprile 2020. Il concorso prevede la presentazione di una o due opere tra le quali verranno selezionate fino a 22 opere. In palio due mostre personali presso Palazzo Pesce e presso il Castello Angioino di Mola di Bari.