"Maria By Callas",al Multicinema Galleria di Bari l'esclusivo film documentario sulla divina Maria Callas

Lunedì 16 e martedì 17 aprile (16.00 - 18.30 - 21.00) sarà proiettato al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) Maria By Callas, lo straordinario film documentario presentato all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma: un evento speciale che racconta la passione del regista Tom Volf - che ha diretto molti cortometraggi sull'opera lirica ed è stato responsabile della comunicazione audiovisiva al Théâtre du Châtelet per tre anni - nel voler raccontare un ritratto a tutto tondo della grande icona artistica. Gioie, dolori, malinconie, ombre, rivivono con suoni, immagini e registrazioni uniche. Metà delle quali assolutamente inedite.

Per tre anni il regista ha girato il mondo recuperando immagini inedite, fotografie, super8, registrazioni private, lettere e rari filmati d’archivio del dietro le quinte degli spettacoli per la prima volta a colori, che potessero servire a narrare tutte le sfumature di una personalità eccentrica ed originale. Grande importanza è stata data alla cura del colore. La maggior parte del materiale d’archivio e delle foto ritrovate sono a colori e parte del materiale in bianco e nero è stato colorato per renderlo più attuale. Una dicotomia, colore e bianco e nero, gloria e malinconia, che segna tutto il film.

All’immagine della “divina” Callas, il regista affianca infatti quella di una donna meno nota che rimpiangerà per tutta la vita un’esistenza più semplice, in contrasto con i sogni di gloria della prima personalità. Sono Maria e la Callas. Due facce della stessa medaglia che il documentario prova a raccontare. Un destino nel nome, d'arte, per Maria Callas e un filo di nostalgia nelle parole che lei stessa pronuncia in alcune immagini in esclusiva. Parole che raccontano di un’infanzia strappata via perché fin da piccola la madre della famosissima cantante d’opera aveva deciso che la figlia avrebbe ricevuto da grande una cosa sola: la gloria.