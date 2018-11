Maria Filograsso in 'Marietta delle caramelle' per Bimbum....teatro

Per il secondo anno consecutivo la Ludoscuola BimBumBam porta in scena il teatro per bambini, in una rassegna di 4 spettacoli con cui verranno presentati spettacoli con linguaggi diversi dalla narrazione alle ombre cinesi per passare dai burattini ed i muppets.



S'inizia l'11 Novrembre con l'attrice e pedagoga teatrale Maria Filograsso e lo spettacolo di narrazione "Marietta delle Caramelle.



LO SPETTACOLO

Marietta delle caramelle è un personaggio ogni volta diverso, un folletto, una principessa o un animaletto che racconta storie ai bambini.

Favole della tradizione classica e non solo, giocate colorate e animate con i bambini stessi.

Prezzemolina, Allegra, Il Re Carnevale e sua sorella Quaresima, Cennerè, Teresìn, Morello, Cappuccetto Rosso solo alcuni dei personaggi di queste favole animate che diventano strumento per crescere, imparare riflettere; favole raccontate ai bambini “ all’us andich! “.

Ogni favola è raccontata con uno scopo didattico preciso, il teatro è pratica attiva d’insegnamento, il momento della “ narrazione

teatrale “ è una forma di linguaggio e di comunicazione ludica diretta e di forte interesse per i bambini; momento speciale d’intrattenimento ludico ma soprattutto di ascolto vivo che attraversa il gioco condiviso per diventare monito e apprendimento etico e sociale, “PARTECIPARE FIABARE ma soprattutto IMPARARE “



CHIE E' MARIA FILOGRASSO?

Maria Filograsso, dottoressa in Filosofia, con una tesi sperimentale in Filosofia della Scienza dal titolo “Oltre la Metafisica: il teatro poetico di immagine”, è attrice, regista ed esperta di Pedagogia dell’Arte è nell’Ambito territoriale per l’insegnamento BT/09.

Studia con E. Stewart “La Mama” N.Y, con C. Castrillo, a Lugano e si diploma presso S.A.T. (Scuola d’Arte Teatrale) a Torino, riconosciuta dalla Regione Piemonte.

Consegue 2 Master presso ITACA (International Theatre Accademy of the Adriatic), riconosciuti dalla Regione Puglia, in “Tecniche e Metodologie delle Arti drammatiche”, “Pedagogia e regia teatrale”.

È docente di recitazione presso “Barletta Art Academy”. Insegna teatro e scrittura creativa per la riabilitazione e l’inclusione sociale presso Centri diurni, Residenze per la misura di sicurezza, Centri di igiene mentale della ASL BT.