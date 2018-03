Maria Giaquinto legge ''Viacrucis terraterra'' di Lino Angiuli

''una sacra rappresentazione “terraterra”, mistica e popolare, che in 14 stazioni inscena il punto di vista di uno spettatore occasionale – uno qualunque, di passaggio –, ma capace di guardare con cuore e occhi spalancati alla passione di un Innocente. Uno sguardo inedito, sincero e intenso.''



Di Davide Rondoni la prefazione del libro che qui vi riportiamo:

«Il gran teatro della via Crucis ha strappato parole di bocca a tanti poeti. Dal teatro montano del Sacro Monte di Varallo, sopra Varese, che fece scrivere Testori, alle sculture in Brasile dell’Aleijadinho che Ungaretti chiamava il Michelangelo della Minas Gerais. E ora arriva “Nennella” la serva, e arrivano le altre voci, le imprecazioni, gli sconforti che Angiuli porta in scena, in un lessico arcaico e presentissimo, in una lingua locale e universale per la spezia di dolore e invenzione da cui è segnata»





Maria Giaquinto, cantante e attrice barese, già apprezzata sia come vocalist dell’ensemble pugliese sia come artista di teatro. Negli anni Giaquinto è stata impegnata in numerosi progetti (Teatro dell’Orologio, Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini di Napoli, Fondazione Petruzzelli, Peppe Barra e Bob McFerrin, solo per citarne alcuni).



Voce del gruppo musicale dei Radicanto, ricordiamo il suo Cd da solista ''Voci di frontiera''

Mercoledi' 28 marzo alle ore 18,30

QUINTILIANO La Libreria presenta:

''viacrucis terraterra'' edizioni dipagina

La voce e l'interpretazione di Maria Giaquinto per riproporre l'opera scritta dal poeta Lino Angiuli e pubblicata dalla casa editrice dipagina.