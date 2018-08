“Introducing”, il recital di Marialy Pacheco con ritmi caraibici e melodie tradizionali

Il 2 settembre alle ore 19 a Torre Quetta si terrà il concerto finale del Bari Piano Festival con Marialy Pacheco. Lo stile di Marialy Pacheco in un concerto in esclusiva regionale. “Introducing” è un recital in cui antichi ritmi caraibici e melodie tradizionali si coniugano con il jazz più moderno e innovativo. Prima donna a ricevere il premio Montreux Solo Piano Competition, Marialy è una delle pianiste più raffinate e, al contempo, più istintive del nostro tempo.

Ore 19.00 (concerto al tramonto) / Torre Quetta INGRESSO GRATUITO - fino a esaurimento posti