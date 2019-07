Mario Rosini Trio ospiti della rassegna "Chiacchiere a vacand " a Santeramo in Colle

Chiacchiere a vacand ": evento in programmazione nella rassegna estiva del Comune di Santeramo in Colle organizzato in collaborazione tra Assessorato al turismo e l'associazione culturale Virginia Woolf .

Chiacchier a vacand è un format che prevede 3 appuntamenti con musicisti di taratura nazionale e internazionale .Nell'atrio del Palazzo Marchesale ,magnifico salotto naturale, ogni Live Music sarà preceduto da dialoghi apparentemente inutili per valorizzare, ritornare alla bellezza degli incontri tra amici per vivere il territorio e sentirsi "appartenenti ".

Ogni incontro avrà un tema.

Il primo appuntamento sabato 6 luglio con Mario Rosini Trio.

Il pianista Mario Rosini è noto al grande pubblico per essersi classificato al secondo posto nel 2004 al Festival di Sanremo. Non ha mai traditola sua Verve Jazz e ,attualmente, è uno dei musicisti più richiesti sul panorama nazionale. A condividere questa grande passione gli amici di sempre, artisti di fama internazionale al basso Paolo Romano e alla batteria Mimmo Campanale.

Start ore 21