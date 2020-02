Il geologo Mario Tozzi ospite a Bari: incontro sulla promozione del territorio pugliese e valorizzazione dei siti di interesse geologico

Sabato 8 Febbraio ci sarà la Presentazione dei Siti di Interesse Geologico della Puglia. “Geodiversità e Paesaggi Geologici della Puglia” alle ore 12 presso il Cineporto di Bari

Con la partecipazione di: Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia, Mario Tozzi, Ricercatore e divulgatore – conduttore trasmissione Sapiens – un solo Pianeta.

Francesco Tarantini, Presidente del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Salvatore Valletta, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia, Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana Geologia Ambientale.

Tozzi: “Dal paesaggio alla cultura, dal cibo al vino, dalla storia all’arte, l’Italia ha davvero più sfaccettature splendenti di un diamante”.

“La Puglia è stata una delle prime regioni in Italia a dotarsi già nel 2009 di una specifica legge regionale sul patrimonio geologico. Come previsto da questa norma è stato realizzato un primo censimento dei siti di importanza geologica, disponibile online al sito http://www.geositipuglia.eu/, che ha confermato il grande valore che questa terra ha in termini di geodiversità e paesaggi geologici.

Il patrimonio geologico della Puglia sarà il set naturale della serie televisiva di divulgazione scientifica e ambientale “Sapiens – un solo pianeta”. La trasmissione, condotta dal ricercatore e divulgatore scientifico Mario Tozzi, andrà in onda in prima serata su Rai tre a partire dal 15 febbraio 2020.

Della convergenza di azioni tra vari soggetti interessati a tutelare e valorizzare il patrimonio geologico si parlerà durante la Conferenza stampa organizzata a Bari sabato 8 febbraio; una convergenza che tende a far conoscere, amare e rispettare sempre più il vasto patrimonio naturale della Puglia, trasformandolo nello stesso tempo in elemento di promozione turistica a vantaggio delle popolazioni e dell’economie locali”. Lo ha affermato Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana Geologia Ambientale (SIGEA), alla vigilia dell’importante conferenza stampa “Geodiversità e Paesaggi Geologici della Puglia”, in programma Sabato 8 Febbraio, alle ore 12, presso il Cineporto – Quartiere Fieristico di Bari. Si presenteranno alla stampa i risultati del primo censimento di siti di importanza geologica elaborato sul territorio pugliese.

“Tutto cambia in Italia ogni dieci leghe” scriveva Stendhal all’inizio del XIX secolo, e aveva ragione. Non esiste nel mondo conosciuto un paese (di dimensioni contenute) in cui la diversità geomorfologica si sia fatta diversità culturale, sociale e umana come in Italia. Dal paesaggio alla cultura, dal cibo al vino, dalla storia all’arte, l’Italia ha davvero più sfaccettature splendenti di un diamante. Per questo forse è ancora impermeabile alla grande globalizzazione. Ma sotto questa diversità c’è la grande varietà geomorfologica – ha affermato Mario Tozzi, geologo, ricercatore, divulgatore scientifico e conduttore televisivo - e naturale, il vero tesoro di questo paese (e, per favore, non lo si chiami petrolio).

L’Italia appare come un incredibile mosaico ricomposto decine o centinaia di volte, fino al punto che è difficile riconoscerne un disegno primordiale. Che, per fortuna, qua e là, affiora, spesso in mezzo a una moltitudine di orrori. Sono centinaia di tessere di una lucida bellezza che commuovono e sorprendono. Qualcuna straordinariamente intatta. La Puglia è senz'altro una di queste tessere. Il patrimonio costruito dagli uomini in Puglia è figlio diretto della storia di un frammento di crosta terrestre strizzato tra Africa e Europa che ha resistito milioni di anni al cozzo dell’Appennino e poi all’erosione delle acque, dando luogo a un panorama armonico che non è più natura ma non è ancora paesaggio. E che per questo va conosciuto, goduto e protetto”.

Verranno illustrati i piani di promozione del territorio pugliese attraverso la valorizzazione dei siti di interesse geologico.

Interverranno: Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, Luca Scandale dell’Agenzia Regionale del Turismo PUGLIAPROMOZIONE, Barbara Valenzano, Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, Mario Tozzi, Ricercatore, Divulgatore scientifico e conduttore della trasmissione “Sapiens – un solo Pianeta”, Francesco Tarantini, Presidente del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Salvatore Valletta, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Puglia, Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana Geologia Ambientale.