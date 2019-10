Al Demodè di Modugno il live dei Marlene Kuntz e la festa 'International Love Party'

Sabato 26 ottobre al Demodè Club di Modugno (Ba), saranno proposti il live dei Marlene Kuntz e la festa “International Love Party”, per l’avvio della ventesima stagione invernale, sotto la direzione artistica dell’agenzia Formidable e in una location che presenta alcune novità.

I Marlene Kuntz, gruppo alternative rock italiano formatosi nel 1987 e originario della provincia di Cuneo, tornano ad esibirsi nel club alle porte di Bari, con il loro nuovo tour “30:20:10 MK²”, che segue l’uscita di “MK30 - Best & Beautiful”, un cofanetto di 3 CD contenente i brani più significativi della band e del progetto Beautiful e “MK30 - Covers & rarities”, un doppio vinile contenente cover e rarità, che i Marlene Kuntz hanno fatto uscire per celebrare i trent’anni di carriera.

Cristiano Godano in voce e alla chitarra, Riccardo Tesio alla chitarra, Luca Bergia alla batteria e alle percussioni, Luca “Lagash” Saporiti al basso e il polistrumentista Davide Arneodo proporranno un doppio live in una cornice ricercata e suggestiva. La performance si dividerà in una prima parte in acustico, con i pezzi del repertorio della band più vicini a tale spirito e un secondo tutto elettrico, dove oltre a celebrare “Ho ucciso Paranoia”, terzo album pubblicato nel 99, suonandolo per intero, la formazione eseguirà i pezzi più amati dal pubblico. Sarà dunque un viaggio a ritroso ricco di emozioni.

Al termine del concerto, spazio alla migliore musica disco, dagli anni ’90 a oggi, con le selezioni musicali dei dj dell’International Love party una festa dedicata alla migliore musica internazionale del momento, la più ballata nelle grandi discoteche europee e alle hit degli ultimi anni. Moda e tendenza vengono mixate per ottenere un party trendy al passo coi tempi.

In consolle, come spesso avverrà nel corso della stagione, si alterneranno alcuni dei dj che si sono esibiti nel corso del ventennio della discoteca. In questa primo appuntamento si alterneranno Dario D, Giampy, Moschino, Pierpaolo Cricenti e Tommy Boccuto. Con loro, in voce, ci sarà Nino Antonacci.

Demodè Club– Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 20:00