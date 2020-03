Marracash a Bari: il rapper italiano sarà in concerto al Palaflorio per la tappa pugliese del “In persona tour”

Sarà riproposto domenica 1 novembre al Palaflorio di Bari la tappa pugliese del “In persona tour” di Marracash, in programma inizialmente a maggio e rinviato per via dell’ordinanza emanata dal Governo per contrastare la diffusione del virus Sars-Cov-2 e della conseguente malattia Covid-19.

Proprio agli inizi di questo mese Fabio Bartolo Rizzo, nome anagrafico del cantante, ha pubblicato “Neon – Le Ali”, il nuovo singolo di Marracsh feat Elisa, un’esplosione artistica nata da una profonda affinità musicale, una collaborazione cercata da tempo tra due dei più grandi nomi del panorama musicale italiano attuale. Il singolo è stato definito dallo stesso artista il tassello mancante di “Persona”, l’album di Marracash, pubblicato il 31 ottobre 2019, che ha conquistato il doppio disco di platino e continua a stazionare nella Top 10 della classifica Fimi/GfK Italia.

Nel tour che avrà inizio da Milano il 13 settembre e proseguirà fino alla data barese, organizzata dall’agenzia M&P Company, che, al momento chiude la nuova tournée, Marracash proporrà proprio i brani di “Persona”, oltre alle canzoni più apprezzate come “Stupido”, “Giusto un giro”, “Badabum Cha Cha” e altre ancora.

L’ultimo lavoro discografico del rapper milanese è composto da quindici tracce ed è il risultato di un periodo di isolamento durato due anni e nove mesi causato da vicissitudini personali, come lui stesso ha definito “un momento duro, cupo e disperato”. Il concept di questo album è ispirato all’omonimo film del 1966 di Ingmar Bergman ed è incentrato sul concetto del doppio attraverso l'incontro tra le due personalità del rapper, l’artista Marracash e l’uomo Fabio. Ogni canzone ha il doppio titolo e il filo conduttore che le unisce è l’analisi del corpo umano, attraverso gli organi. Con questo procedimento, in ogni canzone, vengono trattate varie tematiche, come la salute mentale, le ansie o i rapporti sbagliati, che su di essi si appoggiano.

PalaFlorio – Viale Archimede – Bari

Infoline: 0832315200

Inizio concerto: 21.00