Al Teatro Kismet appuntamento con le lezioni spettacolo della rassegna “Quello che veramente ami”

L’Italia delle disuguaglianze economiche, a partire dal lavoro e dal “trattamento” riservato dal nostro paese negli ultimi anni alle giovani generazioni. Terzo appuntamento con le lezioni spettacolo della rassegna “Quello che veramente ami”, curata da Nicola Lagioia, presidente onorario di Teatri di Bari, giovedì 29 marzo Teatro Kismet (ore 21, ingresso 5 euro, info 080.579.76.67).

Dopo Vanessa Roghi e Christian Raimo il Teatro Kismet ospita Marta Fana, ricercatrice in Economia all’istituto di studi politici di Sciences Po a Parigi, e autrice del libro "Non è lavoro, è sfruttamento" (Laterza 2017). Fana terrà un intervento dal titolo “Dai diritti dei molti privilegi dei pochi”.

Marta Fana, classe 85, dottore di ricerca in economia presso l'università di Sciences Po di Parigi.

Si occupa di mondo del lavoro e diseguaglianze socioeconomiche. È stata consulente OCSE e di recente della Commissione Europea in materia di scambi bilaterali, corruzione e protezione sociale. Autrice per Laterza di “Non è lavoro, è sfruttamento” (2017) collabora con IlFatto Quotidiano, Internazionale e Left.

19 aprile h 21

Stefano Liberti

I SIGNORI DEL CIBO

Da dove viene il cibo che mangiamo? Chi ne controlla la produzione e la distribuzione? Chi definisce il sapore di quello che abbiamo nel piatto? Dai pomodori cinesi al grano canadese, dai tonni che attraversano mezzo pianeta per finire in una scatoletta alla bresaola della Valtellina che viene dal Brasile, un viaggio a parole e immagini attraverso i meccanismi di funzionamento e i retroscena della grande industria alimentare.

BIGLIETTO 5 EURO

INFORMAZIONI: botteghino@teatrokismet.it