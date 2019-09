Incontro all’insegna del mangiar sano presso l'associazione “Le Meraviglie” con la nutrizionista Martiradonna

Giovedì 5 settembre al resort Baia Sangiorgio di Bari l’associazione di promozione sociale “Le Meraviglie” proporrà un incontro all’insegna del mangiar sano, con la presentazione del libro “Ricette per la salute tra tradizione e innovazione” della dottoressa Viviana Martiradonna, biologo nutrizionista, specializzata in Scienze dell’Alimentazione e Nutrizione Umana e operante nel campo dell’alimentazione e nutrizione.

Non una dieta, non un menù giornaliero, con indicazioni nutrizionali, il libro edito da Les Flâneurs Edizioni, è un ricettario con carattere scientifico. Le indicazioni per preparare i piatti sono divise con ingredienti e preparazione, immagine e affianco c’è la parte bromatologica, una piccola tabella in cui sono riportati i valori nutrizionali divisi in categorie di macronutrienti.

L’incontro che avrà inizio alle 18 e il cui ingresso è gratuito, sarà condotto dalla professional coach Rosy Palmisano. Lei dialogherà con l’autrice, ponendole domande sul suo lavoro, un viaggio alla riscoperta di prodotti antichi e tipici, che nella società moderna veloce e tecnologica, si vanno spesso perdendo. Al termine della prima parte dedicata alla presentazione di questo lavoro editoriale, che durerà circa mezz’ora, l’autrice, dottoressa nutrizionista e grande appassionata di cucina, dialogherà con i presenti, rispondendo a domande sul suo lavoro e a curiosità alimentari.

Baia Sangiorgio – Via Michelangelo Interesse, 80 – Bari

Infotel: 3282498607

Inizio presentazione: 18:00