Giovedì 29 marzo (16.00 - 18.30 - 21.00) prosegue al Multicinema Galleria di Bari (Corso Italia 15, infotel: 080.521.45.63) «Origi nal Version», il settimanale appuntamento di film in lingua originale con sottotitoli in italiano. Il film in programma è Mary Magdalene, incentrato sulla figura di Maria di Magdala, diretto da Garth Davis, con Rooney Mara, Joaquin Phoenix. Maria è una giovane donna forte e indipendente, scacciata dalla sua famiglia e isolata dalla società. L'incontro con Gesù di Nazareth le cambierà completamente la vita, permettendole di seguire, scandalosamente da sola in un gruppo di uomini, i suoi ideali e la sua voglia di libertà.