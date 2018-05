A Bari BGeek, la fiera del fumetto con Masami Suda, animatore di Ken il Guerriero, e Rafael Albuquerque, disegnatore di Batman e Batgirl

Sabato 9 e domenica 10 giugno torna a Bari BGeek, la fiera del fumetto e delle passioni più grande di Puglia, dedicata a comics, cinema, serie tv, videogame, giochi di ruolo, YouTuber, cosplay. Per la sua settima edizione BGeek approda in Fiera del Levante con l'obiettivo di rendere "il divertimento ancora più grande".

Fra i primi ospiti internazionali già annunciati, due autori di caratura planetaria saranno ospiti del capoluogo pugliese nelle giornate della manifestazione. Il primo è Masami Suda, artista considerato leggendario per la sua strabiliante carriera che l'ha portato a diventare character designer e capo animatore di titoli come Hokuto No Ken (nota in Italia come Ken il Guerriero), Gatchaman, Mach Go Go Go (in Italia Superauto Mach 5) e Pokemon 2000. L'artista settantaquattrenne – nato a Saitama in Giappone – è unanimemente considerato uno dei padri fondatori degli anime contemporanei e grazie al suo lavoro è stato capace di creare alcuni dei personaggi più amati dal pubblico di tutto il mondo. Ispirato da Osamu Tezuka e attivo fin dagli anni '60, nel 1984 gli viene affidata dallo studio di animazione Toei la trasposizione su schermo del manga dedicato a Kenshiro, ma il suo nome è associato a tanti cult dell’animazione giapponese fra cui Candy Candy, Kiss Me Licia, Slam Dunk e Dottor Slump & Arale.

Assieme al maestro giapponese BGeek ospiterà anche Rafael Albuquerque, autore di Batgirl e All-Star Batman, due testate di punta della DC Comics. Nato a Porto Alegre (Brasile) nel 1981, Albuquerque è disegnatore, colorista, inchiostratore e autore fumettistico noto anche come co-creatore di American Vampire. La sua carriera prende il via nel campo delle pubblicità, ma nel 2002 fa il suo ingresso nel mondo del fumetto dopo aver pubblicato online il proprio portfolio. Nel 2006 ha collaborato con Keith Giffen e Alan Grant illustrando alcuni numeri di Geremia Harm e il primo numero di Pirate Taler per Boom! Studios. Il suo primo ingaggio per DC Comics arriva come disegnatore nella serie mensile Blue Beetle, ma continua con Superman/Batman e Robin/Spoiler Special. Approda poi alla Marvelillustrando le cover per la miniserie di quattro numeri Nomad: Girl Without a World, mentre nel 2010 inizia il suo proficuo lavoro su American Vampire, con cui vince due premi di grande prestigio: un Eisner Award e un Harvey Award.