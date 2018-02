"Maschere al Castello", a Gioia del Colle laboratori didattici e creativi per bambini

In occasione del Carnevale 2018 nei giorni 7, 10 e 12 febbraio NOVA APULIA vi propone 3 laboratori didattici e creativi per bambini:



ALLA RICERCA DELLA MASCHERA PERDUTA

Grande caccia al tesoro alla ricerca della maschera archeologica e laboratorio di scavo archeologico simulato con ritrovamento di riproduzioni di reperti. Breve visita al museo alla ricerca di maschere.

Per Bambini 6 – 11 anni

Mercoledì 7 febbraio 2018, ore 17.00



GIOCHI ALLA CORTE DI FEDERICO

Gioco-laboratorio creativo-teatrale

Laboratorio di creazione di semplici elementi medievali e mini sketch con i bambini partecipanti

Per Bambini 6 – 11 anni

Sabato 10 febbraio 2018, ore 16.00



STORIA DI RE CARNEVALE

Lettura animata e laboratorio creativo su un personaggio o una figura del Carnevale

Per Bambini 4 – 11 anni

Lunedì 12 febbraio 2018, ore 17.00



Prenotazione obbligatoria per tutte le attività a pagamento.





NOVA APULIA GIOIA DEL COLLE

Info e Prenotazioni Tel. 080 3491780