Ad Altamura l'evento dedicato al Carnevale “Maschere e Mascheroni - Arte classica e messaggio popolare”

Venerdì 21 febbraio alle ore 10.00, presso il Museo Nazionale Archeologico di Altamura, in occasione del carnevale, avrà luogo la manifestazione dal titolo: “Maschere e Mascheroni - Arte classica e messaggio popolare”.

L’ evento è in collaborazione con il Liceo Classico “Luca De Samuele Cagnazzi” di Altamura e vedrà gli studenti delle classi III (sez. A, B, C), guidati dalla professoressa Anna Cornacchia, proporsi in una performance su Plauto e le maschere principali.

Per l’occasione sarà inoltre allestita una mostra temporanea di alcuni reperti archeologici sul tema, affiancati da manufatti ceramici raffiguranti soggetti delle maschere teatrali, resi disponibili dagli orafi artigiani Moramarco e dal ceramista Paolo Colonna di Altamura.

Di seguito il Programma della giornata:

Ore 10.00- Introduzione

• Prof.ssa Marisa D’Agostino

Presidente Associazione Amici della Fondazione “F. Pomarici Santomasi”

“Il passato che genera il presente”

Saluti

• Avv. Rosa Melodia

Sindaca della Città di Altamura

Interventi

• Prof. Piero Totaro

Università degli Studi di Bari - Centro Internazionale di ricerche e studi su

Carnevale. Maschere e Satira

“Maschere e travestimenti comici su vasi fliacici apuli”