Marina Massironi e Alessandra Faiella in "Rosalyn" al Teatro Palazzo di Bari

Il 2019 si apre sabato 19 gennaio (ore 21) con “Rosalyn”, una commedia noir scritta da Edoardo Erba, per la regia di Serena Sinigaglia. Fenomeno delle ultime due stagioni teatrali con oltre 100 repliche, capace di mescolare mirabilmente suspense, comicità e humour nero, Rosalyn ci parla di solitudine e violenza attraverso un incalzante susseguirsi di colpi di scena. Al centro della scena un crimine orribile avvenuto anni prima e due donne, Esther scrittrice americana di successo e Rosalyn, donna delle pulizie goffa e sprovveduta, incarnate da due attrici, Alessandra Faiella e Marina Massironi, note per il talento comico che qui rivelano sorprendenti doti attoriali.

Esther (Alessandra Faiella), una scrittrice americana di successo, viene accusata dalla Polizia di un orribile crimine, avvenuto anni prima. Per discolparsi, Esther rievoca la storia del suo incontro con Rosalyn (Marina Massironi), una donna delle pulizie, goffa e sprovveduta, conosciuta a Toronto durante la presentazione del suo libro. Rosalyn le aveva proposto di accompagnarla in città per una visita turistica e, durante la loro passeggiata, le aveva rivelato di essere innamorata di un uomo bugiardo e perverso che, la sera prima, l’aveva picchiata e ferita. Esther, inorridita, l’aveva invitata a reagire. Ma di ciò che era successo dopo e dell’imprevedibile evoluzione di Rosalyn, Esther preferirebbe non ricordare.





Per INFO su Abbonamenti 0809753364 - 3661916284



I biglietti per i singoli spettacoli saranno in vendita a partire dal 15 ottobre 2018.