Formazione in streaming, gratis e aperta a tutti, per la 3^ edizione dell’annuale evento sul digital marketing

È, forse, l’incipit del momento: “Mai come in questo periodo”. Una frase che, oggi, è tra le espressioni più utilizzate, offline ma soprattutto in rete, per introdurre un’idea, un racconto, una narrazione, in un momento in cui l’esigenza di raccontare si è fatta sentire davvero prepotente. “Mai come in questo periodo” è anche il titolo scelto ironicamente da La Content Academy per un’originale versione de La Masterclass 2020, che si svolgerà tramite una diretta sulla pagina Facebook degli organizzatori sabato 23 maggio dalle ore 16 alle 20.

Un evento, giunto alla sua terza edizione, che si sarebbe dovuto svolgere quest’anno dal 22 al 24 di maggio nell’Anche Cinema di Bari e che, a causa delle restrizioni imposte dalla normativa anti-contagio, si tradurrà in una vivace maratona online. Un incontro virtuale, dunque, che per l’occasione sarà gratuito e aperto a tutti coloro che hanno voglia di approfondire il tema della narrazione, tra marketing, social media e nuove strategie digitali. Storie o progetti, persone o imprese: parola chiave è il racconto prestato allo sviluppo di nuove strategie, dalla sua ispirazione alla scrittura, fino al suo potere di generare opportunità.

Quindici interventi, in cui ospiti connessi da tutta Italia, esperti di comunicazione digitale, marketing e storytelling, proporranno la propria personale idea ed esperienza sul tema generale The funnel of love – Quando il marketing incontra il racconto. Concetti, tematiche, casi di studio e ispirazioni quanto mai attuali e necessarie, in un momento complesso e surreale, in cui molte aziende italiane si trovano a dover risollevare, riprogrammare, reinventare sé stesse e la propria storia.

Tra i relatori coinvolti anche Vera Gheno, sociolinguista, consulente per Zanichelli e una delle autrici del manifesto “Parole (O)stili”; Riccardo Pirrone, social media manager di Taffo; Maurizia Cacciatori, ex pallavolista e speaker, esperta di team building; Erika D’Amico e Emanuela Ciuffoli, socie dell’agenzia di marketing Gazduna, autrici del libro “MILF – Cosa puoi imparare da Pornhub per la tua azienda: modelli di business, strategie digitali e uso dei dati”.

La Masterclass è fruibile gratuitamente, a partire dalle 15.50 circa di sabato 23 maggio 2020, al seguente link: www.facebook.com/lacontent/