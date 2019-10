Mastro Panettone in festa: due giorni di iniziative fra cooking show, conferenze e degustazioni

I vincitori della terza edizione di “Mastro Panettone”, il concorso organizzato da Goloasi.it che premia i panettoni artigianale più buoni dell’anno, saranno decretati in occasione di “Mastro Panettone in Festa”, appuntamento ricco di iniziative culturali e da gustare dedicate al dolce natalizio per eccellenza, che si svolgerà domenica 10 e lunedì 11 novembre presso l’Hotel Excelsior di Bari dalle ore 9:30 alle ore 18:30.

Tante le iniziative in programma per la due giorni che culminerà con la premiazione dei lievitati vincitori delle categorie “Miglior panettone artigianale tradizionale” e “Miglior panettone artigianale creativo al cioccolato”.

La grande festa prenderà il via domenica 10 novembre alle ore 9:30. Nel corso della mattinata (dalle ore 10:30 alle 12:00) lo chef Antonio Scalera delizierà i presenti con un cooking show tutto basato sull’ingrediente principale dell’evento: il panettone. Alle 15:30, invece, ci sarà una piccola parentesi non dedicata al panettone ma ad un prodotto simbolo del territorio, con la signora Nunzia che mostrerà come preparare le orecchiette come da tradizione di “Bari vecchia”.

Lunedì 11 si entrerà nel vivo della fase finale del concorso, in mattinata con una conferenza sul mondo dei lievitati con ospite il maestro di pasticceria Luigi Biasetto, che sarà anche presidente della giuria tecnica che decreterà i vincitori dell’edizione 2019 di “Mastro Panettone”, e nel pomeriggio con le degustazioni dei 40 panettoni finalisti (20 per categoria) e la proclamazione dei vincitori.

In entrambe le giornate, oltre a degustare e acquistare i migliori panettoni artigianali d’Italia, si potrà scoprire la linea di produzione del panettone artigianale grazie al “Laboratorio del Panettone”.

Insieme a Luigi Biasetto, a decretare i vincitori dell’edizione 2019 ci saranno Carmen Vecchione, fondatrice della pasticceria Dolciarte di Avellino, Marco Picetti, responsabile di ricerca e sviluppo presso Molino Merano, Antonio Daloiso, mastro pasticciere e vincitore della prima edizione italiana dello show televisivo “Il più grande pasticcere”, Giuseppe Palmisano, pasticciere pluripremiato e pastry chef presso l’Hotel Sierra Silvana, e Eustachio Sapone, mastro pasticciere e proprietario della pasticceria Dolceria Sapone.

Importante occasione di promozione per gli addetti ai lavori, “Mastro Panettone”, grazie alla sua trasparenza, si pone come obiettivo primario quello di far crescere la categoria, migliorando sempre di più la produzione artigianale. Si tratta infatti dell’unico concorso sul panettone in Italia che non mette vincoli sulle materie prime da impiegare, se non quello dell’utilizzo di lievito madre e di canditi senza anidride solforosa, e soprattutto il solo che richiede il rispetto del disciplinare di legge che indica forma, processo produttivo ed elenco ingredienti con le percentuali minime di utilizzo di alcuni di essi.

“Masto Panettone” vanta la partnership di numerosi sponsor leader internazionali, fra i quali i main sponsor Agrimontana, Bombonette, Molino Merano, Trevalli e Eurovo. Tutte le informazioni sul concorso sono sul sito www.goloasi.it e sulla pagina Facebook Mastro Panettone.

“Mastro Panettone in Festa” si svolgerà presso l’Hotel Excelsion in via Giulio Petroni, 15 - Bari. Ingresso gratuito.