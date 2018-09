La Torre del Palazzo della Città metropolitana illuminata di rosso per la settimana donazione di midollo osseo

Da sabato 15 settembre e fino a lunedì 17, la Torre del Palazzo della Città metropolitana di Bari sarà illuminata di rosso, per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sul tema della donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche.

L’Ente ha aderito all’iniziativa Match it now, promossa per il terzo anno consecutivo, da ADMO, l’Associazione Donatori Midollo Osseo, da anni impegnata ad informare l’opinione pubblica sulla possibilità di combattere leucemie, linfomi e altre malattie del sangue attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo.

L’iniziativa, che si svolgerà da 15 al 22 settembre, è organizzata in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti e il Centro Nazionale Sangue e Registro Italiano di Midollo Osseo (IBMDR) e prevede la possibilità di sottoporsi, in nove piazze pugliesi coinvolte, allo screening necessario per diventare donatori di midollo osseo.

Tutte le informazioni su www.admopuglia.it