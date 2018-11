'Match4Alessandro, Match4all', Alberobello in piazza per informare sull'importanza della donazione

'Match4Alessandro, Match4all'. Si chiama così la giornata di sensibilizzazione organizzata da Admo Puglia Onlus in collaborazione con Fidas, Fpds di Alberobello e il patrocinio dell'assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Alberobello che si svolgerà sabato 17 novembre, dalle 8 alle 13.00 presso il Punto di raccolta dell’Ospedale di Alberobello (viale Margherita 30).

La mattinata prevede la sensibilizzazione a scuola presso l'Istituto Agrario di Alberobello e una "raccolta" di prelievi di sangue valevoli per la tipizzazione, cioè l’ingresso nel registro dei donatori di midollo osseo.

L’assessore ai Servizi Sociali, Anna Piepoli afferma che Il Comune di Alberobello aderisce volentieri a questa giornata nata sulla scia della solidarietà nei confronti del piccolo Alessandro Maria Montresor, che ha appena un anno e mezzo e lotta per trovare un donatore di midollo osseo che possa salvargli la vita. Il Comune di Alberobello scende in piazza insieme alle associazioni del territorio per lui e per tutti quelli che nel mondo combattono per una possibilità di donazione.