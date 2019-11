Nella Pinacoteca metropolitana di Bari “Corrado Giaquinto” un matinèe natalizio, tra arte e musica

Si terrà una conversazione d’arte dal titolo “Da Greccio a san Gregorio Armeno: itinerario nella rappresentazione artistica del presepe” a cura di Giacomo Lanzilotta che, prendendo spunto dai presepi di epoche diverse esposti in Pinacoteca, illustrerà l’evoluzione artistica del presepe partendo dalla sua “invenzione” ad opera di San Francesco d’Assisi, a Greccio nel 1223, passando per le sacre rappresentazioni medioevali e rinascimentali fino alla sua forma più popolare e conosciuta attualmente, quella del presepe napoletano composto di figurine polimateriche in spettacolari ambientazioni scenografiche. Una “passeggiata sacra” per conoscere le tante interpretazioni della rappresentazione presepiale nella storia, dalle sue origini a oggi.

Seguirà un momento musicale a cura dell'Associazione Culturale "Ghershwin" con l’esibizione del Trio Ghershwin composto da Gabriella Russo all’arpa, Fabrizio Signorile al violino ed Ester Augelli alla viola che eseguiranno musiche di autori vari da Bach a Strauss, da Morricone a Piazzolla e il duo di Zampogne lucane con Gigi Rizzo e Giuseppe Pinto che si cimenteranno in brani della tradizione popolare natalizia.

L’ingresso è libero.

Pinacoteca metropolitana "Corrado Giaquinto"

Via Spalato, 19/Lungomare N. Sauro, 27 (IV piano) 70121 Bari

infotel. 080/5412420