Matinée musicale alla Galleria nazionale Devanna di Bitonto

Domenica 14 gennaio alle ore 11.00 presso la Galleria Devanna di Bitonto Stefania Gianfrancesco insieme al soprano Anna Schiavulli e al pianista Vincenzo Cicchelli racconta La stanza di Margherita. Passione e tormento nel Faust di Goethe.



Margherita, la protagonista femminile del poema di Goethe, trova nell’amore per Faust la propria rovina: da fanciulla pura e innocente si trasforma in peccatrice e assassina, in un vortice che non controlla e che la risucchia senza lasciarle scampo.

Nella stanza di Margherita si consuma una delle scene più famose dell’intero repertorio letterario: la giovane, seduta all’arcolaio, rievoca i momenti vissuti con il fascinoso dottore che ha stretto il patto col Diavolo e si lascia andare alla passione e al tormento. Da quel punto in poi è discesa verso il basso.



L’approfondimento letterario e musicale si intreccia con le musiche di G. Verdi, C. Loewe, H. Berlioz, M. Glinka, R. Wagner, F. Schubert. Pagine note e meno note, diverse per fattura e ampiezza, e lingua, che hanno reso immortale e perpetuo il moto dell’arcolaio e i pensieri che ritornano ossessivi nella tragedia di Margherita.

I Melodisti, è il terzo appuntamento delle Matinée musicali, organizzate dall'associazione Il Circolo Beethoven in collaborazione con la Galleria nazionale Devanna e con il sostegno del TPP. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti, info +39 347 1806639.