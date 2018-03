Matrimovie il tuo matrimonio al cinema, esordio alla Cittadella degli Artisti: buona la prima

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

L' evento "MatriMovie il tuo matrimonio al cinema" sbarca sul grande schermo della Cittadella degli artisti, a Molfetta, e convince. Entusiasti tutti gli ospiti (la maggior parte dei quali non sapevano dell’esistenza del cinema all’interno della struttura). Entusiasta i responsabili del cinema che, d’ora in avanti, potrà contare anche su una programmazione decisamente particolare legata alla proiezione dei "film di matrimoni." L'evento "post-matrimonio" è organizzato nei minimi dettagli, dall'accoglienza degli ospiti, al ricco buffet dove non manca il brindisi per gli sposi, l'entrata nella sala cinematografica è anticipata dalla locandina del "film del matrimonio" in visione sul grande schermo, in sala tutti sono "co-protagonisti" del film, conosco quindi la trama, è assicurato il lieto fine. Questa colta gli sposi hanno ringraziato i presenti al cinema regalando a tutti un piccolo dono, "una piccola bomboniera". MatriMovie, nato dall’idea di Roberto Pansini, aveva mosso i primi passi nel 2008, nell’Odeon (ultimo cinema di paese a Molfetta). Era nato per contribuire all’operazione di salvataggio dei piccoli cinema di città a rischio chiusura, proponendo un’originale forma di cinema popolare, il film di matrimonio, fino a quel momento appannaggio delle abitazioni private. L’operazione MatriMovie, negli anni, ha catturato l’attenzione della stampa nazionale ed internazionale, dell’Università del Belgio, per i suoi aspetti sociali ed antropologici, della Walt Disney picture Italia, che, nel 2009, ha voluto essere a Molfetta per festeggiare il primo compleanno dell'iniziativa, e della Baby Doc Film, casa di produzione torinese, che ne ha realizzato un docufilm dal titolo "Nozze d'agosto" presentato al Festival del Cinema di Venezia nelle giornate di autore. Diverse le televisioni che hanno documentato la nascita dell'evento, dalle TV nazionali le reti RAI, i TG di Mediaset, la televisione francese La France 2, anche il ABC news direttamente dalla grande America, e tante TV locali. L'iniziativa MatriMovie ha sorvolato l'oceano arrivando anche negli States per ricongiungere le famiglie emigrati, ha poi girato l’Italia, specie con la chiusura, avvenuta nel 2014 del cinema Odeon. Ora torna a Molfetta! La direzione artistica di MatriMovie, il film del tuo matrimonio al cinema, è di Roberto Pansini, ideatore del progetto. Per info è possibile scrivere a info@matrimovie.it, oppure visitare il sito www.matrimovie.it.