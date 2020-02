Maurizio Battista con il suo spettacolo “30 anni e non li dimostra” in scena al Petruzzelli

Domenica 15 marzo al teatro Petruzzelli di Bari, si esibirà Maurizio Battista con il suo spettacolo “30 anni e non li dimostra”, con il quale il noto attore, conduttore televisivo, comico e regista, ex concorrente del Grande Fratello Vip, rivive in scena, tutti gli anni del suo percorso artistico.

Debuttato a ottobre a Reggio Calabria, questo show di Battista analizza con simpatia e leggerezza l’Italia degli ultimi decenni, con i suoi vizi, le sue virtù e le sue mode ed è in programma di andare anche oltre oceano. Infatti la chiusa del tour avverrà a fine settembre a New York, con una doppia data. Musica, giochi, tecnologie, rapporti personali e mille altre situazioni della nostra vita, hanno subito dei cambiamenti epocali. Maurizio con la sua arguzia cercherà di capire se la nostra società si sia involuta o evoluta, per farci divertire con questo spaccato dell’Italia a specchio nella sua vita personale anch’essa decisamente cambiata di pari passo con i tempi. A caratterizzare la scena ci sarà un imponente ledwall, parte del racconto stesso, attraverso il quale sarà mostrata, con filmati e immagini, la storia degli ultimi 30 anni.

Poco più che sessantenne questo vero mattatore è un romano doc. Si è fatto conoscere al grande pubblico con la sua partecipazione alla decima edizione di Fantastico, affiancando Massimo Ranieri, Anna Oxa e Giancarlo Magalli. Pippo Baudo poi nei primi anni ’90 lo ha voluto con sé nel programma “Partita doppia”. “Seven Show”, “Assolo”, “Buona Domenica”, “Quelli che il calcio” e il “Dopofestival di Sanremo” sono solo alcuni format televisivi ai quali ha partecipato. Ma nel suo curriculum ci sono anche film cinematografici come “Il figlio più piccolo”, diretto da Pupi Avati nel 2010 e “Finalmente la felicità” di Leonardo Pieraccioni nel 2011, l’audiobook “Senti, senti, senti, audiocomic”, pubblicato nel 2016 e tanto teatro.

Lo spettacolo è scritto da scritto da Alessandra Moretti, moglie di Battista e da Mariano D’Angelo. I ricordi personali di Maurizio si fonderanno con quelli di tutti, evocando situazioni ed esperienze che ci hanno portato ad oggi. Come nella migliore tradizione italiana, il comico guarda le cose dal proprio angolo particolare, grazie alla capacità di cogliere il lato buffo delle cose e alla propria spiccata autoironia, confeziona uno spettacolo allegro, talvolta amaro, ma sempre molto divertente.

I biglietti di questo spettacolo, organizzato dall’agenzia M&P Company, sono disponibili sul circuito TicketOne e al botteghino del teatro Petruzzelli.

TeatroTeam – Corso Cavour, 12 – Bari

Infoline: 3297761511

Inizio spettacolo: 21.00