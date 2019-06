I Tiromancino e Max Gazzè con il suo tour “On the road” per la nuova edizione del Festival Costa dei Trulli

I Tiromancino e Max Gazzè con il suo tour “On the road” sono due delle sorprese in serbo per la nuova edizione del Festival Costa dei Trulli, l’ambizioso progetto che lega i comuni di Monopoli, Fasano, Castellana Grotte, Conversano e Alberobello e che si concretizza nel ricco cartellone di “Costa dei Trulli” tra rassegne culturali, eventi e concerti volti a coniugare e promuovere la bellezza del territorio e la cultura.

Il programma completo sarà presentato in conferenza stampa il prossimo 11 giugno alle 18.30 a Monopoli nella magnifica location sul mare Torre Cintola in presenza dei sindaci dei Comuni coinvolti: Francesco Zaccaria, per Fasano, Angelo Annese, per Monopoli; Antonio Mario Loiacono per Conversano; Francesco De Ruvo, per Castellana Grotte; Michele Maria Longo per Alberobello. A seguire cocktail party offerto dalla Cantina Varvaglione e concerto a cura del maestro Gaetano Partipilo.

Intanto, su www.ticketone.it sono aperte le prevendite per i due concerti in anteprima:

TIROMANCINO

24 agosto 2019

Monopoli - Cala Batteria (area portuale)

Il nuovo singolo “Vento del Sud”, i grandi successi di sempre e altri inediti: ecco lo straordinario sound che regaleranno i Tiromancino dal vivo il prossimo 24 agosto all’interno del Festival Costa dei Trulli.

Federico Zampaglione (voce e chitarra), Antonio Marcucci (chitarra elettrica), Francesco “Ciccio” Stoia (basso), Marco Pisanelli(batteria e percussioni) e Fabio Verdini (pianoforte e tastiere) saranno accompagnati ancora una volta dall’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno per regalare al pubblico una serata indimenticabile.

MAX GAZZÈ - On the road tour

31 agosto 2019

Banchina Solfatara (via Cristoforo Colombo)

Torna al suo primo amore, la musica live, e girare l'Italia in concerto. Così dopo il tour per i 20 anni de “La Favola di Adamo ed Eva” e il successo di “Alchemaya”, Gazzè ritorna sui palchi d’Italia con un grande concerto con il suo intero repertorio, dagli inizi alle ultime hit.

Insieme a lui, in questo nuovo viaggio, i suoi musicisti di sempre: Giorgio Baldi (chitarre), Cristiano Micalizzi (batteria), Clemente Ferrari (tastiere) e Max Dedo e una particolarissima sezione fiati, l’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal maestro Giacomo Loprieno. Tra le orchestre sinfoniche più importanti a livello europeo, l’ensemble ha collaborato tra gli altri con Sting, Kylie Minogue, Robbie Williams, Sam Smith e Luis Bacalov”.