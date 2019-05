Mediateca regionale pugliese a Bari: presentazione del libro “Cinetour”

Che il Colosseo faccia da sfondo alla terrazza del protagonista del film “La Grande Bellezza”, peraltro premiato con l’Oscar, è piuttosto evidente. Che i suggestivi Sassi di Matera diventino Gerusalemme in pellicole come “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini nel 1964, “King David” con Richard Gere nel 1985 e una terza volta, nel 2002, con il film “La Passione di Cristo” di Mel Gibson, è noto a tutti. Ma i paradisi di celluloide in Italia sono tantissimi e molti sono dietro casa, anche a Bari e in Puglia. Cinetour - Guida ai set cinematografici d’Italia di Eleonora D’Uffizi (Edizioni All Around, pagg. 160, costo 12 euro) è una guida in italiano e in inglese divertente e pratica, destinata a tutti gli appassionati di “movie tourism” in cerca di novità, informazioni e chicche. Ma anche a chi vuole trascorrere un weekend o una vacanza alternativa, alla ricerca delle location cinematografiche e televisive che hanno visto protagoniste le star più amate del passato e del presente. Il volume sarà presentato dall’autrice Eleonora D’Uffizi, giornalista romana appassionata di cinema ormai di casa nel capoluogo pugliese, mercoledì 29 maggio alle 18 alla Mediateca Regionale Pugliese (via Zanardelli 30 a Bari). A dialogare con lei la professoressa Angela Bianca Saponari, docente di Cinema e Industria Culturale all’Università “Aldo Moro” di Bari ed esperta di Turismo cinematografico. L’inziativa è realizzata in collaborazione con la Regione Puglia e la Fondazione Apulia Film Commission. Tra analisi sull’importanza economica di questo settore turistico e aneddoti, non può mancare un focus sugli itinerari nostrani, dalla Puglia di Sergio Rubini al boom dei set in Salento, fino agli ultimi film in via di riprese “Si vive una sola volta” di Carlo Verdone e il “Pinocchio” di Matteo Garrone. Ingresso libero