Medimex D, Listening session con Nick Angel e Ben Sumner

Ancora appuntamenti internazionali per Medimex D, la prima music conference internazionale digitale promossa da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese.

Venerdì 12 giugno alle ore 10.00 e alle ore 15.00 Listening session: sessione di ascolto, analisi e feedback di opere proposte dai partecipanti a cura di Guild of Music Supervisor UK – con Nick Angel e Ben Sumner (Guild of Music Supervisors UK), modera Elvis Nicolas Ceglie (Node) in cui i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con due importanti rappresentanti della scena musicale inglese. Nick Angel ha alle spalle un incredibile curriculum musicale. È stato A&R per Island Records dal 1990-99 dove ha scritturato artisti come PJ Harvey, Elbow, Pulp, Talvin Singh, The Orb, Jah Wobble, per citarne alcuni. Nel 1999, è entrato in Working Title come Head of Music, supervisionando le musiche per film come Billy Elliot, Atonement, Il Diario di Bridget Jones, La talpa, Shaun of the Dead e Hot Fuzz. Tra i progetti più recenti, invece, Paddington 2, Yardie, Bridget Jones’s Baby, Johnny English colpisce ancora, il film documentario Grace Jones: Bloodlight and Bami e Il ragazzo che diventerà re. Ben Sumner, fondatore della società di consulenza Feel for Music, è un music supervisor specializzato in ambito gaming. Due volte premiato come Music Supervisor dell’anno e vincitore di numerosi premi per la creazione e la supervisione di musica per videogiochi, pubblicità e radio, Ben ha curato prodotti quali: Assassins Creed, Metro, Just Cause, Tomb Raider, Hitman, Far Cry, Final Fantasy, Life is Strange ma anche progetti di assoluta rilevanza per clienti come Google, Jaguar e BBC. Tra i suoi lavori più recenti il trailer per il lancio di Assassin’s Creed Valhalla, la campagna Jaguar Pace con protagonista Dua Lipa e tutta la musica per la campagna di marketing di Just Cause 4. Prosegue infine Social Music Marketing: trovare nuovi fan con i social, appuntamento Puglia Sounds Musicarium a cura di Gabriele Aprile.

Tutti gli appuntamenti di Medimex D sono a partecipazione gratuita, per alcuni appuntamenti è prevista registrazione obbligatoria dettagli e modalità di partecipazione sul sito web medimex.it

Puglia Sounds è il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito del Fondo di Sviluppo e di Coesione 2014-2020 – Patto per la Puglia Area di Intervento IV “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali.