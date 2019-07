Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Torna a Bari l’appuntamento con Mediterranean Beauty Bari, l’evento organizzato da Bologna Congressi e Cosmoprof, in programma dal 14 al 22 settembre 2019 all’interno della Fiera del Levante. L’iniziativa, dedicata agli appassionati di bellezza e benessere, presenterà una ricca area espositiva con aziende dei settori capello, estetica e integratori alimentari, wellness, fitness e spa, interessate ad interfacciarsi con gli oltre 270.000 visitatori della Fiera del Levante, l’evento fieristico più importante del Sud Italia. La bellezza non è un concetto, ma un’esperienza e Mediterranean Beauty vi travolgerà con la sua energia, con show spettacolari di acconciatura, di trucco, di danza e di canto, di fitness e di stile in una città ricca di tradizioni, modernità ed energia. Il claim di questa edizione sarà “Tutta l’energia della bellezza” poiché la bellezza è un bene comune da condividere per travolgere ed emozionare tutti.