A Rutigliano per "La Notte di Inchiostro di Puglia" lo spettacolo "Il Mediterraneo di De Andrè"

Per il terzo anno consecutivo anche Rutigliano attiva il suo «Fortino Letterario» in occasione della quarta edizione de «La Notte di Inchiostro di Puglia»: una serata in cui in molte località della Puglia si svolgono in simultanea presentazioni di libri, reading, spettacoli e gruppi di lettura.

A cura dell’Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo, della libreria Barcadoro e della Pro Loco Rutigliano, è in programma Martedì 24 Aprile, alle ore 20 nel Museo Archeologico di Piazza XX Settembre, con ingresso libero, uno spettacolo dedicato a Fabrizio De Andrè, dal titolo «Il Mediterraneo di De Andrè», con Andrea Martina che curerà un reading tratto dal suo libro «D'ä mê riva - Il linguaggio mediterraneo di De André» e Giuseppe Fiorante, voce e chitarra. Introdurrà la serata il giornalista Gianni Capotorto, docente di Storia della Musica d’Autore italiana nelle Università della Terza Età.

Lo spettacolo è un viaggio nel mare creativo di De André che parte dalla sua crisi artistica del 1977 e arriva al 1984, anno in cui pubblica insieme a Mauro Pagani il suo capolavoro «Crêuza de mä». Un universo che abbraccia generi e stili diversi, riuscendo ad unire musica d’autore a dialetti mediterranei, passando anche da artisti come Pino Daniele e Domenico Modugno.