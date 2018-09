In Fiera l’XI edizione del Meeting del Volontariato: convegni, laboratori, spettacoli musicali e teatrali, presentazione di libri e attività per i bambini

“Fieri di esserci! Volontari per il cambiamento” è il manifesto del volontariato che quest’anno, durante la Campionaria della Fiera del Levante, si intreccerà al mondo del commercio per condividere nuove prospettive e modalità operative per la costruzione di comunità solidali e produttive.

L’evento, che rappresenta l’XI edizione del Meeting del Volontariato, è organizzato dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola con le associazioni no profit del territorio di Bari e Bat. Numerosi gli enti patrocinanti: Fiera del Levante, Regione Puglia - Presidenza Giunta Regionale, Città Metropolitana di Bari, Comune di Bari - Assessorato al Welfare, Provincia Bat, Università degli Studi di Bari “A. Moro”, Politecnico di Bari, Miur - Usrp, Camera di Commercio di Bari, Asl Ba e Asl Bat.

Saranno oltre 1300 i volontari presenti, appartenenti a più di 140 associazioni no profit che animeranno il Meeting del Volontariato, nelle giornate dall’8 al 16 settembre. Domenica 9 alle ore 9.00, si uniranno in una grande parata, che sfilerà con i colori e i loghi delle associazioni dall’ingresso principale della Fiera fino al Padiglione Nuova Hall di Via Verdi. Saranno i volontari a rappresentare i diversi ambiti in cui operano e i progetti sempre più innovativi messi in campo per rispondere ai bisogni della comunità.

La grande novità di questa edizione è la commistione con il mondo profit, un progetto condiviso pienamente dall’Ente Nuova Fiera del Levante. Fin dalle sue origini l’evento si propone quale vetrina dell’associazionismo, nonché un’officina di buone pratiche e un laboratorio culturale in cui i convegni e i temi, proposti e discussi da testimoni d’eccezione, sollecitano riflessioni sulle ragioni profonde dell’impegno gratuito.

Il sipario si aprirà sul Meeting del Volontariato con la cerimonia di inaugurazione, sabato 8 settembre alle ore 16.00, a cui prenderanno parte i rappresentanti istituzionali della Regione Puglia, Nuova Fiera del Levante, Città Metropolitana di Bari, Comune di Bari, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Csv San Nicola, Co.ge. Puglia. Madrina d’eccezione l’attrice, Tiziana Schiavarelli.

A conclusione dei saluti, seguirà la firma del Protocollo d’Intesa tra il Csv San Nicola e CROAS Puglia - Ordine degli Assistenti Sociali Regione Puglia che, nei mesi a seguire, si concretizzerà in progetti congiunti funzionali al migliore sviluppo di interventi a più voci sul territorio.

In programma 4 convegni organizzati dal Csv San Nicola - Il volontariato fattore di sviluppo; La Riforma del Terzo settore; Volontariato e giovani; Le povertà del nostro tempo - 11 approfondimenti tematici proposti dalle associazioni no profit, 2 mostre fotografiche, 3 presentazioni di libri, 12 spettacoli di teatro, musica e danza. Tante le attività per i bambini: spettacoli delle marionette, laboratori manuali, attività creative, giochi dinamici di gruppo, sculture di palloncini.

Il Meeting ospiterà 15 studenti del Liceo scientifico D. Cirillo di Bari impegnati nel progetto di alternanza scuola lavoro.

Programma Meeting del Volontariato 2018-2

Allegati