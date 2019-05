'In Situ', al Teatro Traetta di Bitonto performance itinerante con Mélisa Noël ed Ezio Schiavulli

Un’incursione artistica delicata a passi di danza, avrà luogo il 2 giugno presso del Teatro Tommaso Traetta di Bitonto, ad opera di giovani ragazzi talentuosi, guidati da Mélisa Noël ed Ezio Schiavulli, per l’evento conclusivo della V edizione del Network Internazionale Danza Puglia.

Un’edizione piena di ospiti internazionali che ha catturato l’attenzione degli addetti ai lavori e non - ogni mese, un weekend al mese da ottobre sino a giugno - e che si concluderà in grande stile con un insediamento coreutico all’interno e all’esterno del Teatro, con tutti gli allievi e gli insegnati del Network. “In Situ” è una performance itinerante che mette in evidenza tutte le discipline artistiche apprese durante l’anno accademico: video danza, repertorio coreografico e tecniche contemporanee. Un modo per esplorare la danza nei contesti più insoliti, e quindi non solo sul palcoscenico, che intende avvicinare gli spettatori e farli immergere in una nuova esperienza, ripercorrendo tutte le sperimentazioni corporee e i progetti vissuti in questo anno accademico: dagli incontri con gli artisti, al viaggio formativo degli insegnanti e dei ragazzi pugliesi in Francia.

Ospite di questa singolare creazione, Mélisa Noël, coreografa già apprezzata lo scorso anno al Traetta per il duo “A Woodoo Child”, formatasi al Clermont-Ferrand e al CND Pantin, che nelle sue performance si lascia influenzare dalla cultura hip-hop, soul e dal canto. Ad accompagnarla, il primo ospite del Network, nonché il direttore artistico del Network Internazionale Danza Puglia, Ezio Schiavulli.

I biglietti per lo performance itinerante di domenica 2 giugno delle ore 19, sono in vendita sul circuito vivaticket.it, sul portale del Teatro Pubblico Pugliese (www.teatropubblicopugliese.it) e presso il botteghino del Teatro Traetta di Bitonto, sino a domenica 2 giugno.

Il progetto del Network Internazionale Danza Puglia vanta per il triennio 2018-2020 il riconoscimento del Ministero dei Beni Culturali nella sezione Danza in “formazione e rinnovo generazionale, e del Ministero dei Beni Culturali Francese, con il sostegno e la collaborazione del Comune di Bitonto, del Teatro Pubblico Pugliese, dell’Istituto Francese di Roma (Ambasciata) e l’Istituto Italiano a Strasburgo.

Per ulteriori informazioni sul progetto del Network Internazionale Danza Puglia, visita il sito internet www.networkdanzapuglia.it.