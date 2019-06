World Press Photo, evento conclusivo con Fausto Melluso di Mediterranea e dj set con Bebo de Lo Stato Sociale

Due momenti diversi tra loro, un approfondimento culturale e una festa, per chiudere l’edizione 2019 del World Press Photo a Bari, appuntamento ormai divenuto un must tra le proposte culturali del capoluogo pugliese, organizzato a Bari da Cime e ospitato nel Teatro Margherita.

Dopo i talk e le public lecture con i fotografi protagonisti del concorso di fotogiornalismo più importante al mondo, sabato 22 alle 19,00 si chiude con un incontro con un attivista di Mediterranea, Fausto Melluso, responsabile migrazioni Arci Sicilia e attivo fin dall’inizio nella prima missione di monitoraggio nel Canale di Sicilia, battente bandiera italiana, che ci racconterà la genesi e tutti gli aggiornamenti sulla missione.

Saranno, inoltre, proiettati alcuni video sulle operazioni compiute e sarà possibile dare il proprio contributo alla sua attività, facendo una donazione o acquistando uno dei gadget disponibili.

La sera alle 22, invece, l’ambiente si fa molto più informale: luci e musica per festeggiare l’ultima serata d’esposizione, che in via del tutto eccezionale rimarrà aperta fino a mezzanotte.

Alla consolle un ospite d’eccezione: Dj-set in mostra a cura di BEBO de Lo Stato Sociale.

Notizie su Mediterranea Saving Humans

Mediterranea Saving Humans è una piattaforma di realtà sociali, arrivata nel Mediterraneo centrale dopo che la maggior parte delle ONG è stata estromessa dalle attività di pattugliamento e salvataggio di naufraghi dell'area.

Ha molte similitudini con le ONG che hanno operato nel Mediterraneo negli ultimi anni: a partire dalle essenziali funzioni di testimonianza e documentazione fino alla denuncia di ciò che accade in quelle acque, attività che oggi nessuno è più in grado di svolgere.

Al tempo stesso, Mediterranea è qualcosa di diverso: "un’ azione non governativa” portata avanti dal lavoro congiunto di organizzazioni di natura eterogenea e di singole persone, aperta a tutte le voci che da mondi differenti, laici e religiosi, sociali e culturali, sindacali e politici, sentono il bisogno di condividere gli stessi obiettivi di questo progetto, volto a ridare speranza, a ricostruire umanità, a difendere il diritto e i diritti.

Biografia di Bebo

Alberto Guidetti in arte Bebo, inizia a 17 anni a mettere dischi su e giù per l’Italia, appassionandosi contemporaneamente alla programmazione e alla produzione audio.

Dopo i primi furori techno e la passione per l’ondata minimal di inizio millennio, con l’età approda a territori più caldi: decide quindi di produrre e selezionare suoni house, disco e funk. Maratoneta del deck, da il meglio di sé in dj-set lunghi e articolati.

Nel 2009 con Alberto Cazzola e Lodovico Guenzi fonda "Lo Stato Sociale" a cui poco dopo si aggiungono Francesco Draicchio ed Enrico Roberto. Nel corso della carriera diventano un riferimento nel panorama musicale italiano, con album e tour di grande successo.

Nel 2015 unisce le forze con Francesco “Frank Agrario” Brini per creare "Garrincha Soundsystem", emanazione dance dell’etichetta Garrincha Dischi.



Biglietti:

TICKET INTERO € 6,50

TICKET GIORNALIERO (audioguide in omaggio) € 7,50

UNDER 25 | OVER 65 € 5,00

GIORNALISTI NON ACCREDITATI € 5,00*

GRUPPI (min 15 persone) € 5,00

SCUOLE € 4,50

MARTEDÌ UNIVERSITARIO € 4,50

DIVERSAMENTE ABILI INGRESSO GRATUITO

BAMBINI UNDER 12 INGRESSO GRATUITO

GIORNALISTI CON ACCREDITO* INGRESSO GRATUITO

CATALOGO € 25,00