Bari Social Book: una raccolta di libri per regalare ai ragazzi della città una piccola biblioteca delle memorie

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla rete “Bari Social Book, luoghi sociali per leggere”, in occasione del Giorno della Memoria Coop Alleanza 3.0 e Librerie.Coop promuovono anche a Bari una raccolta di libri per regalare ai ragazzi della città una piccola biblioteca delle memorie.

Il 27 gennaio sarà così possibile donare uno o più libri tra i titoli proposti da 10 scrittori italiani - Nicola Lagioia, Marco Belpoliti, Sandro Veronesi, Valerio Magrelli, Ermanno Cavazzoni, Eraldo Affinati, Alessandra Sarchi, Maria Nadotti, Grazia Verasani, Nadia Terranova, - che trattano non solo i temi dell’Olcausto ma anche eventi storici la cui memoria è da salvare e preservare.

I libri proposti sono grandi classici della letteratura e romanzi che ognuno di noi, almeno una volta nella vita, ha letto interamente o a brani: “Diario” di Anna Frank, “Se questo è un uomo” di Primo Levi, “ I sommersi e i salvati” di Primo Levi, “L'amico ritrovato” di Fred Uhlman, “L'Istruttoria” di Peter Weiss, “Perché gli altri dimenticano” di Bruno Piazza, “Auschwitz spiegato a mia figlia” di Annette Wieviorka, “Maus” di Art Spiegelman, “Una questione privata” di Beppe Fenoglio e “L'Isola del tesoro” di Robert Louis Stevenson. Per l'occasione è stata stampata anche un'edizione speciale del romanzo Il bambino con il pigiama righe (BUR), che sarà in vendita a € 4.90.

Ma i soci e consumatori potranno anche donare libri usati in buone condizioni.

I volumi acquistati saranno raccolti dai volontari della rete Bari Social Book presenti nell’ipercoop di Japigia e donati alle scuole, biblioteche e istituzioni individuate sul territorio.

La rete “Bari Social Book, luoghi sociali per leggere” è promossa dall’assessorato al Welfare e dall’Ufficio del garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Puglia, in collaborazione con oltre 50 realtà, pubbliche e private. Bari Social Book intende implementare una politica organica di sostegno all’educazione alla lettura, favorendo la crescita del benessere individuale e di comunità, facilitando la partecipazione e il protagonismo delle categorie più fragili e vulnerabili, attivando e valorizzando presidi di lettura popolare allestiti in luoghi di cura, socialità e accoglienza già strutturati e organizzati, come pure in spazi informali di comunità quali piazze, giardini e strade dei quartieri, anche in forma itinerante.