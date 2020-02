Roberto Menia a Bari per presentare il suo libro “10 febbraio, dalle foibe all'esodo”

Il padre della legge che ha istituito Il Giorno del Ricordo, l'on. Roberto Menia, sarà a Bari mercoledì 12 febbraio alle ore 19 per presentare il suo libro “10 febbraio, dalle foibe all'esodo” (I Libri del Borghese) presso la Fondazione Tatarella, in via Piccinni.



Interverranno con l'ex parlamentare di An e Pdl, Fabrizio Tatarella, Paolo Scagliarini e il giornalista Francesco De Palo, Direttore di Primadituttoitaliani.com. A seguire in serata l'on. Menia visiterà il campo profughi di Altamura.



L'evento barese segue la presentazione ospitata dal Senato della Repubblica lo scorso 5 febbraio con Ignazio La Russa, Marcello Veneziani e Gennaro Sangiuliano, la tappa a Trieste con Pietrangelo Buttafuoco e quella presso il Consiglio Regionale della Toscana con il Governatore Enrico Rossi.