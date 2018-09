A Rutigliano per la rassegna "Cinema sotto le Stelle" il film "Meno male che c'è il mare"

Per l’8^ edizione di «Cinema sotto le Stelle», a cura di Radio Canale 103 e dell’Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo, è in programma Martedì 11 Settembre alle ore 21 in Piazza Colamussi, con ingresso libero, la proiezione del film «Meno male che c’è il mare» (Italia, 2017) di Carlo Stragapede con Alfredo Navarra, Melina Spano, Donato Francone, Gemma Magistro.

Interverranno alla proiezione il regista Carlo Stragapede e parte del cast del film.

IL FILM

In uno stabilimento balneare della Puglia, si intrecciano le vicende di due coppie, una di mezza età, formata da Alfredo e Melina, e una di giovani, Giandomenico (assistente universitario) ed Elena (laureanda). Attorno alla vicenda centrale, ruotano le storie di altri "tipi da spiaggia" alle prese con i loro sogni e i loro "tic".