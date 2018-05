Lo spettacolo "Meravigliosamente" del Teatro delle Forche a Mola per la rassegna Primavera e teatro

Uno spettacolo sull’amicizia e sui numeri. In una parola, «MeravigliosaMente», produzione del Teatro delle Forche di Massafra, in programma lunedì 21 maggio (ore 17.30) al Teatro van Westerhout di Mola di Bari, nell’ambito della rassegna per l’infanzia «Primavera a teatro» della Compagnia Diaghilev (info e prenotazioni 333.1260425 e 347.1788446).

Tratto da un racconto di Malba Tahan, «MeravigliosaMente» porta la firma alla regia di Giancarlo Luce, anche lui interprete dello spettacolo accanto a Vito Latorre ed Ermelinda Nasuto per raccontare la lingua dell’universo sulle scene di Mariella Putignano (suoi anche i costumi, mentre gli oggetti sono di Cinzia De Nisco). Tutto, anche le cose più semplici, sono gestite dai numeri. Anche i sentimenti e le emozioni: sono variabili ed equazioni che possono essere risolte grazie all’aiuto della regina delle disciplina, che ha per scettro e corona la creatività e l’immaginazione. Esattamente gli stessi ingredienti che costituiscono l’arte del Teatro. Da qui l’idea del racconto di Malba Tahan, «L’uomo che sapeva contare». Un’idea cara a tanti altri autori che, con i loro testi e studi sulla matematica, hanno consentito a Giancarlo Luce di allestire uno spettacolo in forma di narrazione divertita e divertente sulle proprietà dei numeri, sulle loro combinazioni e sulle creazioni di cui sono capaci. Ma anche e soprattutto su quei sentimenti e valori di cui si fanno portatori. E il cui fine ultimo è la ricerca dell’infinito.