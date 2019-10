Meraviglioso "mister volare"

Sul palco del Teatro Mariella Fernando Grande Ozionà:voce e percussioni, Francesco Paolo Luiso: pianoforte, Luigi Catella: contrabbasso, Lorenzo Cellamare: batteria e Antonio Piacentino: tromba

FERNANDO GRANDE autore compositore nato a Monopoli. In ambito musicale opera nella doppia veste di promoter musicale e di musicista. Nel 2000, con lo pseudonimo Ozionà, realizza il suo progetto musicando poesie inedite proprie e di altri poeti. Da allora, ha all’attivo 7 Cd che lo porteranno in giro per l’Europa. Collabora in vari progetti musicali e realizza lo spettacolo di Musica & Teatro multimediale dal titolo OSO , un viaggio nella coscienza dell’uomo. Il suo ultimo lavoro "Meraviglioso" e stato pubblicato a maggio 2019.

Dal 2017 lavora stabilmente con Francesco Paolo Luiso al pianoforte, Luigi Catella al contrabbasso e Lorenzo Cellamare alla batteria.

Questo ultimo lavoro contiene 12 nuovi brani. Ogni brano è dedicato a persone, fatti, situazioni e ricordi di alcuni momenti o attimi vissuti realmente o, a volte, solo in sogno.







Ingresso a pagamento: poltrona + cd “ Meraviglioso” euro 10,00.

-Se il cd è già in tuo possesso, potrai scegliere tra “OSO” e “Dalla terra al cielo”-.