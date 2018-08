"Il Mercante di Venezia" con Andrea Buscemi per la rassegna Molfetta in prosa

Nuovo appuntamento per Molfetta in Prosa de il Carro dei Comici, con la compagnia di Francesco Tammacco, con lo spettacolo di Andrea Buscemi nel Mercante di Venezia il 1 settembre (Anfiteatro di Ponente) una delle opere più controverse di Shakespeare, rappresentata nei teatri di tutto il mondo.

"Una libbra di carne" è la penale, nel caso non si pagasse il debito concretizzato da un prestito di danaro fatto dal cinico ebreo Shaylock al generoso e melanconico Antonio (Mercante cristiano in carriera) che intende aiutare il suo dissolto amico Bassanio. Un espediente drammatico di cui si serve il Bardo per evidenziare gli stereotipi religiosi, gl'infingimenti a volte deliranti che derivano da un dialogo delle parti religiose anchilosate già nel '600. Si mettano poi tutti i meravigliosi spunti favolistici e poetici ai quali Shakespeare mai rinuncia, come la scelta degli scrigni ai quali si sottopongono i bislacchi e improbabili pretendenti della bella e decisiva Porzia; l'uso di personaggi grotteschi e onirici come Lancillotto, e soprattutto la definizione già psicologica di un animo complesso, riottoso, vendicativo SHYLOCK (ebreo) magistralmente interpretato da ANDREA BUSCEMI... vedere per credere...

Accanto ad Andrea Buscemi, Francesco Tammacco, Livia Castellana, Nicola Fanucchi, Martina Benedetti, Pantaleo Annese, Roberta Grenci, Stefano Doroni una produzione de Il Carro dei Comici e Buscemi Teatro. Sponsor della rassegna, Dai Optical e Azienda Agricola Ciccolella.

“Molfetta in Prosa” rientra nel cartellone di Eventi Molfetta dell’assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Molfetta e vuole portare i grandi nomi del panorama teatrale nazionale in città.

Ingresso ore 20.45, Sipario ore 21.15, ticket posto unico 5 euro in prevendita al all’Ufficio Iat di Molfetta in Via Piazza 27/29- Per info e prenotazioni: 3397758173 - 3336259112. Email: ilcarrodeicomicimolfetta@gmail.com