"MercatinCentro", street food, artigianato, enogastronomia, prodotti della terra nel centro e nella periferia di Molfetta

Mercatini, street food, artigianato, enogastronomia, prodotti della terra al centro e in periferia a Molfetta arriva MercatinCentro, il nuovo progetto voluto dall’Assessorato al Marketing Territoriale del Comune di Molfetta. L’iniziativa è stata pensata per abbinare lo shopping al recupero degli spazi urbani.

MercatinCentro vuole essere una vetrina d’eccellenza per produttori legati alla tradizione molfettese e pugliese, rappresenta una ghiotta occasione per conoscere e acquistare prodotti genuini che hanno la capacità di trasmettere tradizione e antichi saperi, che rimandano alle nostre tradizioni. MercatinCentro rappresenta un’opportunità di incontro tra quanti ricercano il buon cibo di qualità e chi propone senza intermediazioni un'ampia offerta di prelibatezze, tutte da scoprire e da provare e tante occasioni d’acquisto per collezionisti, appassionati di artigianato e antiquariato. Saranno numerosi gli artigiani presenti con i loro stand: con le vie dei sapori si punterà a valorizzare il territorio con i prodotti tipici della nostra terra e del nostro mare, con le strade del gusto si cercherà di innalzare la qualità dell’offerta culinaria tipica molfettese attingendo al polo delle eccellenze spazio tra i mercati tematici sarà dato anche all’artigianato di qualità, ai mobili d’epoca, prodotti artigiani realizzati sul momento, sartoria fatta a mano, vinili rari, bigiotteria di qualità, oggettistica storica, collezioni introvabili.