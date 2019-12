8° edizione dei Mercatini creativi natalizi

La ProLoco Toritto-Quasano, con patrocinio del Comune di Toritto intende promuovere l'artigianato creativo, l'hobbistica, il riciclo creativo e l'oggettistica in generale attraverso l'organizzazzione dei Mercatini Creativi Natalizi che si svolgeranno il 7 e 8 Dicembre 2019 in Piazza A.Moro giunti all'8 edizione. L'evento, sarà animato sabato 7 a partire dalle ore 18.00 dallo spettacolo per bambini con le principesse Frozen e Cenerentola e domenica mattina con le esibizioni delle scuole di ballo Sissi Dance e Juvenia Dance a partire dalle ore 10.00. L'intera manifestazione vedrà la partecipazione degli alunni dell'Istituto Albergiero di Grumo Appula per un momento gastronomico. Sarannoprevisti altri intrattenimenti con musica. balli e tanto divertimento.