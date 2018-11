Un appuntamento unico per vivere la magia natalizia in “stile pugliese” con i Mercatini di Borgo Egnazia

Anche quest’anno ritornano a Borgo Egnazia i “Mercatini di Natale”: ogni weekend dal 18 novembre 2018, un appuntamento unico per entrare nella magia natalizia in “stile pugliese”, e scoprire il fascino della Puglia in inverno.

Un momento dedicato al gusto e al piacere di stare insieme, una festa di zampogne e caldarroste all’insegna della tradizione culinaria pugliese più autentica e ricca e animata dalle bancarelle degli artigiani locali.

Alcune Casette del Borgo saranno trasformate in suggestive Botteghe a tema, per scoprire le antiche maestranze e i sapori pugliesi ed accogliere grandi e piccini con una serie di esperienze natalizie.

La piazza del Borgo sarà ricamata di lucine, i falò che illuminano il tufo, il profumo delle pettole e dei dolci alle mandorle: un’atmosfera affascinante riscaldata dal tepore dell’accoglienza dei pugliesi.

Date

Novembre: 18, 23, 24, 25, 30

Dicembre: 1, 2, 7, 8, 9, 22, 23, 24, 26, 27, 29 e 30.

Orari

Venerdì: 18 - 20

Sabato: 18 - 20

Domenica: 14.30 - 19

Nei giorni 22, 23, 24, 26, 27, 29 e 30 di dicembre i mercatini di Natale osserveranno il seguente orario: 18-20