Terza Edizione dei 'Mercatini di Natale tra i Trulli': ad Alberobello spettacoli di magia, sapori di Natale e musica dal vivo

Con il freddo dell’Inverno e il cuore che si prepara ad accogliere il Natale, si riaccendono i giorni di festa dedicati alle tradizioni e agli antichi sapori. Appuntamento con la Terza Edizione dei MERCATINI DI NATALE TRA I TRULLI organizzata dall’A.C.A.F. Associazione Culturale Alberobello Future in collaborazione con L’Altro Caffè Bistrò e Patrocinata dal Comune di Alberobello presso Piazza del Popolo, Largo Martellotta, Largo Trevisani e Largo Pietra Ficcata. Un viaggio di momenti indimenticabili a passeggio in uno dei posti più belli e caratteristici del Mondo dove tantissimi turisti curiosi verranno accolti dal 6 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020 da eventi e specialità uniche e particolari.



Appuntamento ad Alberobello per tutto il periodo natalizio!

Dal 6 Dicembre con i MERCATINI DI NATALE e dall'8 Dicembre BABBO NATALE vi aspetta nella sua CASA ALBERO A TRULLO



Spettacoli di Magia, Sapori di Natale, Musica dal vivo e tanto divertimento!

Di seguito le giornate speciali da non perdere:

8 DICEMBRE – Musica Anni 80’/90’ con Dj Viviano Bagnardi e il DUO LIVE LISA E BENNY

14 DICEMBRE – SERATA MUDU con Uccio De Santis, Umberto Sardella e Antonella Genga

15 DICEMBRE – COVER BAND VASCO ROSSI “I KOMANDATI”

21 DICEMBRE alle ore 20 – SPETTACOLO PATTINAGGIO ARTISTICO SUL GHIACCIO

21 DICEMBRE – COVER BAND NEGRAMARO “SCOMODAMENTE”

22 DICEMBRE – Sfilata Santa Bikers con Babbi Natale per le vie del paese in sella a possenti moto

per consegnare doni ai più piccoli (in collaborazione con gli amici Trulli’s Bikers di Alberobello)

22 DICEMBRE – CALATA DI BABBO NATALE da un’altezza di 50m con la sua memorabile slitta illuminata con successiva raccolta delle letterine (Evento a cura del G.A.S.P. Gruppo Archeologico

Speleologico Pugliese – CAI)

24 DICEMBRE – In questa giornata speciale gli utili dell’Associazione verranno destinati a delle

famiglie bisognose che riceveranno a casa propria dei pacchi dono con beni di prima necessità,

perché c’è sempre tempo per aiutare il prossimo (in collaborazione con l’Amministrazione Comunale)

1° GENNAIO 2020 – TRIBEMOLLE + BALLA CON NOI con Dj Viviano Bagnardi

3 GENNAIO – GRAN KARAOKE IN PIAZZA con Mimmo e Viviano Bagnardi

4 GENNAIO – COVER BAND PINK FLOYD “NO WALL BAND”

5 GENNAIO – Imperdibile CALATA DELLA BEFANA da ben 50 m di altezza organizzata dal Gruppo

GASP-CAI

Dal 22 NOVEMBRE 2019 apre anche in questa nuova edizione: la PISTA DI PATTINAGGIO TRA I TRULLI

Immergetevi in un’atmosfera particolare tutta da vivere e condividere con i vostri amici e parenti ascoltando le melodie natalizie, gustando i dolci fatti in casa, toccando gli oggetti dell’artigianato locale, ammirando le luci e il paesaggio e annusando il profumo del cibo e il calore dello stare insieme che scalda il caratteristico paese. Molti i prodotti proposti nelle casette in legno, tutti originali e autentici.

Ogni giorno sarà da raccontare, grazie anche al sostegno dei nostri sponsor che avranno modo di pubblicizzare le loro attività attraverso un maxi schermo, presenza su oltre 20.000 brochure, 1.000 locandine, PROMOZIONE e condivisione sui nostri canali social ufficiali Facebook, Instagram e su TELE REGIONE, RADIOPUGLIA e RADIONORBA.

Vivi la magia di un’esperienza unica in un paese da favola, per stare bene con i propri cari e non smettere mai di sognare.

INGRESSO GRATUITO – Dal 6 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020

A.C.A.F. - Associazione Culturale Alberobello Future

Mercatini di Natale tra i Trulli | #Alberobello