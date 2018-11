"Mercatini di Natale tra i Trulli" e Christmas Light

Ad Alberobello, in Largo Martellotta e in Largo Trevisani, si svolge la manifestazione "Mercatini di Natale tra i Trulli" con eventi unici e spettacolari. È presente Babbo Natale che attende i suoi piccoli visitatori per fare foto e ritirare le loro letterine, e in programma ci sarà spazio all'animazione e alla musica per grandi e piccini e spettacoli di creatività con gli artisti di strada. Inoltre è possibile prendere parte alla lotteria di Natale e partecipare alla raccolta fondi per le famiglie che necessitano aiuto, per non dimenticare che Natale è anche altruismo. La manifestazione è un evento per vivere insieme alla famiglia e agli amici l'atmosfera delle feste ascoltando canzoni di Natale, mangiando porodotti egastronomici tipici e toccando prodotti artigianali di grande qualità.

Ad Alberobello si svolge anche il Christmas Light: un evento durante il quale i trulli si illuminano di luci variopinte, stelle, mezze lune, motivi natalizi, cristalli di neve, vengono proiettati sui tetti a cono che si stagliano verso il cielo creando un’atmosfera sognante e desiderosa di pace. Sono molte le installazioni e le scenografie luminose distribuite nei vari rioni della città risaltando la bellezza delle facciate, dei monumenti e delle scalinate: Trullo Sovrano, alla Chiesa dei Santi Medici, Rione Monti e Chiesa di Sant'Antonio. L'appuntamento è per tutti i pomeriggi alle ore 17 fino al 6 gennaio 2019. Inoltre sul palazzo comunale sarà proiettato un video mapping natalizio.

Nel Rione Aia piccola, dal 26 al 29 dicembre, sarà presente il Presepe Vivente per rivivere la natività con personaggi in costume.