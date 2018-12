I mercatini di Natale e la pista di pattinaggio ad Alberobello per il 'Christmas lights 2018'

Sarà inaugurato venerdì 7 dicembre, il «Christmas lights 2018», l’evento clou attorno a cui ruota il cartellone di eventi natalizi «Trulli Viventi». Le luci sui trulli illumineranno il Rione Monti e il centro cittadino, ogni sera, fino al 7 gennaio. L’evento è sponsorizzato da Engie in collaborazione con Unique Eventi.

Attrazione da non perdere è la pista di pattinaggio che accoglierà turisti e visitatori in Largo Martellotta sempre a partire dal 7 dicembre sera. La pista sarà inaugurata alle ore 19.00 con «Frozen», straordinario spettacolo di pattinaggio artistico a cura dell’Asd Skating Fasano. La pista sarà aperta ogni giorno dalle 15 a mezzanotte (solo il sabato e la domenica dalle 11 a mezzanotte).

A fare da cornice alla pista di pattinaggio ci saranno i mercatini di Natale e la casa di Babbo Natale (inaugurazione sempre domani, ore 19.00). Gli eventi sono curati dall’associazione Alberobello Future. Le casette di legno accoglieranno turisti e visitatori ogni giorno dalle 17.00 in Largo Trevisani, Largo Martellotta e Largo Pietra Ficcata.

Intanto l’albero di Natale in piazza Curri e quello in Piazza del Popolo illuminano già Alberobello da domenica sera insieme agli addobbi natalizi per le strade del paese.

Per le vie del paese ci sono inoltre i tradizionali addobbi natalizi (a cura della Confcommercio e della ditta Centomani di Monopoli).

Tra gli altri eventi del fine settimana si segnala inoltre «Pettole in Parrocchia e non solo» in Coreggia. Organizzato dalla parrocchia di San Vito Martire l’appuntamento è per domenica 9 dicembre a partire dalle 19.30 e prevede anche l’inaugurazione di un itinerario di presepi allestiti in più punti della frazione.