Nel borgo antico di Noci la manifestazione 'Il mercatino del centro': artigianato, antiquariato ed enogastronomia

"L'AssComm Facciamo Centro, con il Patrocinio del Comune di Noci, è lieta di presentare il secondo appuntamento de "IL MERCATINO DEL CENTRO" che si svolgerà il 27 luglio all'interno del borgo antico di Noci (Ba). C'è attesa per questo secondo appuntamento con l'artigianato e l'antiquariato. Questo piccolo mercatino del Centro vuol diventare un appuntamento fisso per i pugliesi e turisti che nel periodo estivo scelgono Noci per scoprirne le bellezze, le eccellenze enogastronomiche e per godersi il fresco della collina. Le bancarelle apriranno i battenti a partire dalle ore 17.00 circa. Hobbisti e artigiani proporranno le loro creazioni in un percorso di scoperta all'interno del Centro Storico. Spazio quindi al riciclo creativo, alla lavorazione del legno, alle collane in pietra e alluminio, alle ceramiche artigianali, a portacandele e oggetti vintage, e a molto altro per grandi e piccini! Previste inoltre aperture straordinarie delle attività commerciali e artigiane esistenti. Il mercatino tornerà anche il 24 agosto e il 28 settembre.

Il 4 agosto, invece, sarà la volta di un evento in stile anni '80 e '90 dove troveranno spazio stand enogastronomici con specialità quali Panino con il polpo, panino con la salsiccia, bombette e molto altro, all'interno di un percorso pensato come un vero e proprio "tuffo" nel passato grazie anche ad alcune postazioni musicali dove dj proporranno la musica che ci ha fatto ballare e sognare. Chi erano i miti di quegli anni? Quali sono stati i principali avvenimenti? Il 4 agosto lo scopriremo insieme ballando e passeggiando nel Centro Storico di Noci. Start ore 21.00.